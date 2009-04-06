Тимчасовий уряд

Найбільші партії Чехії погодили кандидатуру нового прем’єра.

На пост глави тимчасового уряду висунуть Яна Фішера, який зараз очолює Статистичне бюро Чехії. Кабмін працюватиме до дострокових виборів 9-10 жовтня. Кандидатуру Фішера, яка вже отримала попереднє схвалення, тепер офіційно повинні підтримати 3 партії, які входять до правлячої коаліції та опозиційні соціал-демократи. Після цього кандидатуру Яна Фішера внесуть на розгляд чеського президента Вацлава Клауса, якому і належить право призначати прем’єра. Попередній голова уряду Мірек Тополанек був змушений подати у відставку після того, як 24 березня парламент ухвалив вотум недовіри Кабміну. Опозиція звинуватила уряд у бездіяльності в умовах фінансової кризи.