У повідомленні ДБР йдеться, що вони зафіксували перехід на бік ворога – незаконного збройного формування так званого "ЛНР" чотирьох працівників правоохоронних органів у Старобільську, що на Луганщині.

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За усіма фактами порушені кримінальні провадження за ч. 7 ст. 111-1 КК України (Добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованих територіях, а також добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях),

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У відомстві повідомили, що загалом з початку активної фази війни проти України працівники ДБР відкрили 115 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

"ДБР попереджає, що спільно з іншими правоохоронними органами продовжуватиме виявляти всіх зрадників, які співпрацюватимуть з ворогом. Нікому не вдасться уникнути суворої відповідальності, передбаченої українським законодавством", – попередили в правоохоронному органі.