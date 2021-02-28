Чергова політична криза, пов'язана з рішенням суду по Сергію Стерненку, ставить президента Володимира Зеленського в складне становище, оскільки у нього закінчуються політичні інструменти для вирішення таких проблем. Виходом для нього може стати союз з поки нейтральною політичною силою Юлії Тимошенко.

Експерт вказав на консолідацію патріотичних сил проти влади і на слабкість і ненадійність оточення Зеленського в даний момент.

"Події, пов'язані зі справою Стерненка, різко поміняли ситуацію. Тепер прихильники Петра Олексійовича (Порошенка) і радикальні патріоти знову консолідовані і готові до протестів. Явно неправомірне і несправедливе рішення прогнилої судової системи, яку, до речі, "реформував" Порошенко, знову поставило Зеленського на розтяжку... У нього немає сильної і компетентної команди, на яку він міг би покластися... Владу при Зеленському і навколо нього захопили безликі представники середньої ланки, клерки тіньової держави, які існували при багатьох владах і президентах... Власна фракція виявилася не надійною і переповненою групами впливу і лобістами, зовсім не лояльними до президента", – сказав він.

Сергій Гайдай зазначив, що в ситуації зі Стерненком Юлія Тимошенко поки не висловлювала своєї позиції, а відповідно, у неї є резерв, щоб стати медіатором у конфлікті. Також він згадав стратегію Тимошенко щодо тарифів та боротьби з корупцією. Вона в свою чергу може зміцнити довіру до влади.

"Де ж шукати союзників? Залишилася одна політична фігура, яка поки займає позицію над сутичкою. Це Тимошенко з її "Батьківщиною"... Зараз Тимошенко, як засадний полк, може стати необхідним резервом для президента. Те, що її рано списувати з політичних рахунків, показали недавні вибори до місцевих органів влади. Її партія посіла друге після "Слуг" місце за кількістю мандатів в органах місцевого самоврядування, обійшовши і партію Порошенка, і партію Медведчука. Це говорить про те, що для істотної частини населення Тимошенко все ще залишається сильним політичним авторитетом. Можливо, прийшов час Зеленському змінювати уряд і відкривати третій фронт – фронт економічних перетворень і зміни рівня життя. Хто як не Тимошенко знає, де зариті ресурси української енергетики? Можливо, саме Тимошенко зуміє розправитися з олігархатом і монопольними схемами в тарифній політиці…

На відміну від сірої маси державних функціонерів, яка сьогодні оточує Зеленського, Тимошенко вміє брати на себе відповідальність. Розпускати Раду Зеленському не вигідно. Краще приводити до тями свою фракцію. Позачергові вибори більше не дадуть йому парламентської більшості. А ось змінити уряд і знайти в Раді союзників, можливо варто. І новий уряд має бути не просто призначений з лояльних до нього людей. Він повинен бути коаліційним. У Раді таку коаліцію "Слуги народу" можуть створити тільки з "Батьківщиною" і можливо "Голосом", – розповідає у своїй публікації Сергій Гайдай.