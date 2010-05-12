Лідер БЮТ заявила, що сам Президент України Віктор Янукович робить усе можливе для її арешту. "Зараз у Генпрокуратурі по всіх кабінетах говорять про те, що Янукович дав персональне доручення керівництву ГПУ знайти будь-які підстави - немає значення які - і протягом трьох-чотирьох місяців посадити мене до в'язниці ... Доручення дає персонально Янукович, персонально Янукович відслідковує, як йде процес і персонально Януковичу керівництво генпрокуратури звітує про всі свої досягнення", - заявила Тимошенко.



За її словами усе це робиться з метою не дозволити їй перешкодити реалізації злочинних планів сучасної влади. "Янукович бачить Україну з авторитаризмом, згортанням демократії, без опозиції, без будь-яких обмежень у своїх нечесних планах щодо України", - наголосила Тимошенко.