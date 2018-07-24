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Тіна Кароль показала свої залаштункові будні: захопливе відео

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото з вільних джерел

Українська співачка Тіна Кароль вразила своїх прихильників сюрпризом: зірка розпочала вести свій YouTube канал про залаштункове життя.

Як відомо, Тіна Кароль вкрай рідко хизується сімейними фотографіями або ж відео. Співачка намагається не привертати уваги й до свого єдиного сина Веніаміна, який живе та вчиться у Лондоні. Однак все ж артистка вирішила стати трішки ближчою до людей та показати, як вона проводить поза сценою. 

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У мережі з'явився перший такий відеоблог Тіни Кароль. Ролик показав, як нещодавно артистка відправилась на гастролі до Білорусі. 

"Тіна Кароль відкрила свій YouTube канал, на якому буде показане залаштункове життя співачки! Подивившись нове відео, можна побачити, як проходили гастролі в Білорусі, як Тіну зустрічав її мінський фан-клуб, як команда Тіни Кароль проводить час вечорами, як відзначає свята, як співачка вболіває за своїх фаворитів на Чемпіонаті світу з футболу. Це те, чого не побачиш по телевізору", – зазначили автори ролика.

Варто зазначити, що перше відео прихильники із захопленням переглянули та залишили схвальні коментарі. "Я плакала все відео. Це настільки по-справжньому і дуже цікаво. Знімайте частіше таке", " Прекрасний початок. Сподіваюся на продовження", "Така тендітна, як квіточка, але така сильна", "В мене двоякі враження: сміх та сльози", – зізнались підписники Тіни Кароль у мережі. 

Дивіться відеоблог Тінии Кароль про залаштункове життя (відео):

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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