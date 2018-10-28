Тіна Кароль згадала про екс-бойфрендів: цікаві подробиці
Українська співачка Тіна Кароль знялася у короткометражному фільмі "Колишні".
Про те, що допомогло співачці вжитися у роль, Тіна розповіла в інтерв'ю у "Світському житті".
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У фільмі Кароль зіграла головну героїню, якій являються примари колишніх чоловіків.
Так, співачка вирішила поспілкуватися зі своїми колишніми чоловіками, аби краще зрозуміти образ.
Я себе кинула в такі обставини, я написала усім своїм колишнім, але в мене їх не так багато, як у мого персонажа. Кинула, щоб бриніло в душі. Вони під час знімань щось мені там відповідали, писали. І так вийшло, що ніби я грала про себе. Просто для того, щоб вдалася роль, актори йдуть на різні експерименти і саме в цьому випадку я себе ніби так трошки підкошувала,
– розповіла артистка.
Дивіться тизер фільму "Колишні" з Тіною Кароль:
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