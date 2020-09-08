Символічну акцію влаштували на одній з центральних площ Тель-Авіва. Там активісти поставили понад тисячу порожніх стільців з червоними трояндами.

Усі стільці з траурними знаками та номером, який представляє загиблу людину внаслідок зараження COVID-19 в Ізраїлі. Таким чином активісти розкритикували провальну боротьбу уряду з епідемією. Про це повідомило видання The Times of Israel.

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Організатори інсталяції "Рух соціальної справедливості "Стоїмо разом" повідомили, що крісла використовувались для висвітлення порожніх місць за столами під час майбутніх свят.



Акція в Ізраїлі / Фото The Times of Israel

Організатори заявили, що "на кожну людину є один стілець, яким уряд мав би піклуватися, але замість цього покинув". Критики звинуватили владу в тому, що політичні міркування випереджали охорону здоров'я та стандартну економічну практику протягом усієї пандемії.

"У нас понад тисячу людей, які померли від COVID-19. У нас є люди, які втратили роботу, є ті, хто потрапив в борги. Ця ситуація доволі драматична, тому ми закликаємо створити спеціальний комітет, який буде розслідувати цю кризу", – розповіла активістка Дорон Арух.



Стільці на центральній площі Тель-Авіва / Фото The Times of Israel

В неділю, 6 вересня 2020 року, прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху запровадив в країні комендантську годину для близько 40 міст, які сильно постраждали від COVID-19.

Covid-19 в Ізраїлі. Станом на 8 вересня 2020 року в країні 135,043 заражених. З них одужало – 106,294, померло – 1,026.

Дивіться відео з акції в Тель-Авіві: