Приблизно 2500 мітингарів вийшли на вулиці Мадрида. Люди протестутють проти масок та інших заходів боротьби з коронавірусом.

Також протестуючі відмовляються дотримуватися дистанції в 1,5 метри. Про це пише AP.

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Мовляв, такі правила є невиправданими, а пандемія – це вигадка. Також вони приснели зі собою різні плакати з гаслами "Розум подібний парашуту, він спрацьовує, коли ви його відкриваєте", "Страх послаблює захист, ви вибираєте" або "Зупиніть новий світовий порядок".

Довідка. Попри це кількість захворювань в країні зростає. Влада офіційно зафіксувала майже 50 тисяч випадків за останні 14 днів, що складає в середньому приблизно 3 500 на день.

"Ми знаємо, що влада нам бреше. І ми не дозволимо їм топтати наші права. Що вони вже почали робити. Вони мають знати, що ми не будемо мовчати", – пояснила туристична менеджерка Діана Ортіз.

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