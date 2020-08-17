Тисячі людей протестують проти маскового режиму в Мадриді: відео
Приблизно 2500 мітингарів вийшли на вулиці Мадрида. Люди протестутють проти масок та інших заходів боротьби з коронавірусом.
Також протестуючі відмовляються дотримуватися дистанції в 1,5 метри. Про це пише AP.
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Мовляв, такі правила є невиправданими, а пандемія – це вигадка. Також вони приснели зі собою різні плакати з гаслами "Розум подібний парашуту, він спрацьовує, коли ви його відкриваєте", "Страх послаблює захист, ви вибираєте" або "Зупиніть новий світовий порядок".
"Ми знаємо, що влада нам бреше. І ми не дозволимо їм топтати наші права. Що вони вже почали робити. Вони мають знати, що ми не будемо мовчати", – пояснила туристична менеджерка Діана Ортіз.
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