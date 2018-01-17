Титул "Бізнес-леді" Словаччини завоювала українка

Українка Ольга Бусо, яка вже тривалий час проживає у Словаччині, здобула титул "Бізнес-леді" країни.

Ольга Бусо родом з Великоберезнянського району Закарпаття, але вже понад 5 років проживає на території Словаччини і веде там власну справу, пишуть закарпатські ЗМІ.

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Національний конкурс "Бізнес-леді Словаччини" відбувається у сусідній країні вже впродовж останніх 18 років.

Цьогоріч українка перемогла одразу номінаціях здобувши титули "підприємець-інноватор" та "абсолютний переможець".





Ольга Бусо стала "Бізнес-леді" Словаччини

Першу нагороду Бусо присудили за власний стартап під назвою "Квіти любові". Це сервіс продажу та доставки квітів з незвичною ідеєю.

Титул абсолютного переможця словацького національного конкурсу Ольга Бусо отримала за усі успіхи в бізнесі, адже наразі вона є засновником 12 власних компаній у кількох країнах.

Урочиста церемонія нагородження відбувалась у Братиславі під патронатом прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо та Словацької бізнес-агенції.