Триває тиждень моди у Токіо.

У третій день показів на японському фешн-віку свою колекцію осінь-зима 2009-2010 представив дизайнер Джотаро Саіто. Мода від Саіто - це поєднання традиційного японського одягу "кімоно" та стилю модерн. Однак ті кімоно, які розробляє дизайнер, далекі від традиційного костюму Країни сонця, що сходить. Саіто використовує трикотаж, а не шовк, з якого традиційно шиють кімоно. Та все ж, основні канони пошиття кімоно збережені - довгі, вільні рукави та широкий пояс. Джотаро Саіто (дизайнер): "Я розробляю дизайн не лише кімоно. Коли працюю над іншим одягом, то відчуваю бажання досліджувати традицію кімоно ще більше. Хочу виправдати сподівання моїх прихильників і розробити дизайн веселих кімоно."Тиждень моди у Японії триватиме до 29 березня. Протягом фешн-віку у Токіо свої колекції осінь-зима 2009 -2010 представлять понад 40 брендів та торгових марок.