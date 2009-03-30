Тиждень в Раді
08:59, 30 березня 2009 214
Чи вирішить цей тиждень кадрові питання Кабміну?
У понеділок лідери парламентських фракцій зберуться на погоджувальну раду, аби обговорити порядок денний роботи Ради. Одне з питань, яке парламентарі найімовірніше розглядатимуть цього тижня - це кадрові зміни в уряді. Нагадаємо, Міністерства фінансів та закордонних справ й досі - без офіційних чільників. Така ж ситуація в Антимонопольному комітеті України та Фонді держмайна.Серед кадрових побажань Юлії Тимошенко - запровадження ще одної посади віце-прем'єр-міністра України. Її прем'єрка планує віддати своєму радникові та бізнесменові Віталію Гайдуку. Також подейкують, що крісло в уряді дістанеться і Сергію Тігіпку. За чутками, він мав би курувати сферу фінансів.Також серед планів цього пленарного тижня - розгляд антикризових законів, запропонованих урядом. Як запевняють експерти, їх необхідно прийняти, аби місія МВФ повернулася до Києва. Прем'єр-міністр вже заявляла, що розраховує на широку підтримку парламентарями цих законопроектів. Втім, представники Партії Регіонів заявили, що не голосуватимуть за ці окремі закони. Опозиціонери вимагають від уряду повноцінної антикризової програми.
Джерело: 24 Канал
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