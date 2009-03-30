Тиждень в Раді

Чи вирішить цей тиждень кадрові питання Кабміну?

У понеділок лідери парламентських фракцій зберуться на погоджувальну раду, аби обговорити порядок денний роботи Ради. Одне з питань, яке парламентарі найімовірніше розглядатимуть цього тижня - це кадрові зміни в уряді. Нагадаємо, Міністерства фінансів та закордонних справ й досі - без офіційних чільників. Така ж ситуація в Антимонопольному комітеті України та Фонді держмайна.Серед кадрових побажань Юлії Тимошенко - запровадження ще одної посади віце-прем'єр-міністра України. Її прем'єрка планує віддати своєму радникові та бізнесменові Віталію Гайдуку. Також подейкують, що крісло в уряді дістанеться і Сергію Тігіпку. За чутками, він мав би курувати сферу фінансів.Також серед планів цього пленарного тижня - розгляд антикризових законів, запропонованих урядом. Як запевняють експерти, їх необхідно прийняти, аби місія МВФ повернулася до Києва. Прем'єр-міністр вже заявляла, що розраховує на широку підтримку парламентарями цих законопроектів. Втім, представники Партії Регіонів заявили, що не голосуватимуть за ці окремі закони. Опозиціонери вимагають від уряду повноцінної антикризової програми.