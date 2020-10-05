Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що робить все, аби надати можливість артистам проводити концерти. Проте виступ Олі Полякової у Харкові, на який прийшли тисячі людей, він назвав безвідповідальним.

Артисти жаліються, що не можуть проводити концерти і тому втрачають гроші. Влада намагається створити умови для безпечного заробітку співаків. Однак усі рекомендації щодо протидії коронавірусу порушили на концерті Полякової. Про це телеграмі розповів Олександр Ткаченко.

Читайте також Не читайте новини: Оля Полякова прокоментувала скандальний концерт в Харкові – відео

Безвідповідально, як зі сторони організаторів та місцевої влади, так і глядачів. При цьому кожен з них знає, до чого призвело святкування дня міста у Харкові. Кожного дня – нові антирекорди,

– підкреслив Ткаченко.

Міністр звинуватив організаторів концерту у гонитві за грошима, а місцеву владу – у бездіяльності. Крім того, він зауважив, що глядачі теж повелися легковажно, адже не виконували елементарних правил безпеки.

Що відомо про скандальний концерт Олі Полякової у Харкові