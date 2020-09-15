Держава готова закуповувати за кордоном неефективні медичні засоби, замість того, щоб підтримувати вітчизняного виробника ліків. Бо посадовці дбають не про здоров’я українців, а про те, щоб отримати відкати.

Про це заявив лідер партії "За майбутнє!" Ігор Палиця під час зустрічі з колективом підприємства "ІнтерХім" в Одесі.

"Тут усе, як має бути: інновації, білі зарплати, високі податки. А від держави підтримки – нуль. Держава бере черговий транш міжнародного кредиту – 1,2 мільярда доларів на 15 років. Але чи зрозуміли люди, що під цей транш ми підписали угоду, за якою всі закупівлі ліків для держави мають відбуватися через міжнародні організації? І вже "ІнтерХім" не може взяти участь у тендері", – сказав Ігор Палиця.

Політик зазначив: поки український виробник платить мільйонні податки, іноземні інвестори від оподаткування звільняються.

Бо наша держава не для українців, а для іноземців, бо ми не для своїх, а для чужих! Держава готова закуповувати за кордоном усіляке сміття, щоб посадовці отримували відкати. Але маємо це припинити. Маємо підтримувати й розвивати своє виробництво та захищати такі підприємства, як "ІнтерХім",

– наголосив він.

Ігор Палиця переконаний: щоб захистити виробників, потрібно врахувати їхнє бачення того, якими мають бути податки, які потрібно приймати закони.

"Треба дослухатися до бізнесу, а не слухати іноземних кураторів. Бо в нас усе робиться їм на догоду. У нас найдорожчі тарифи по транзиту через Україну. Це було зроблено свідомо, щоб Україна припинила бути гравцем на ринку міжнародних перевезень. І так само будуть свідомо мучити з усіх боків "ІнтерХім", щоб нікому з іноземців не заважав. Я стою на позиції, що того, хто буде чіпати вітчизняний бізнес, треба бити по руках", – додав Ігор Палиця.