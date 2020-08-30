Комунальники Токіо здивували жителів і гостей столиці незвичною новинкою. У місті з'явився громадський туалет, в якому всі стіни прозорі.

Втім, як з'ясувалося, прозорими вони залишаються лише, якщо двері не зачинені. Щойно в кабінку зайде людина і замкнеться всередині, стіни туалету стають непрозорими. Про це повідомило AP.

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Для отримання такого результату використали спеціальну плівку. Її нанесли на внутрішні стіни туалету і підключили до електричного струму. Щойно людина зачиняє двері подача електроенергії припиняється, бо замок діє як вимикач. І тоді плівка стає матовою.

Як працюють прозорі туалети в Токіо: дивіться фото AP

Компанія-розробник пояснила, що створила туалети прозорими, оскільки тоді потенційний відвідувач зможе відразу побачити, чи вільна кабінка.

"Спершу мені було трохи незручно. А як це працює? А що якщо хтось спробує подивитися всередину крізь скляну стінку чи ще щось зробить? Але я гадаю, що це більше така собі розвага. Всередині все комфортно", – сказала туристка з Аргентини Сесілія Лопес.

Прозорі туалети у Токіо: дивіться відео