Віталій Козловський вирішив завдяки зйомкам кліпу продовжити теплі дні та веселий настрій.

Хоч вода в басейні, куди співаку довелось пірнати не один дубль, була далеко не літньою. Але, як то кажуть, мистецтво вимагає жертв.Ігор Кондратюк (продюсер співака): "Переживаю, переживаю. Але ж я кажу, вони молоді, і завтра повинні бути як "огурчики". Або хай в баню підуть, баня ж поруч."Режисером відео до пісні "Только рядом" виступив Олександр Філатович. Судячи зі сценарію, кліп вийде досить динамічний. Важливу роль у зйомках відео відіграватиме особистий балет Козловського, який отримав офіційну назву "Пінаколада". Олександр Філатович (режисер): "Ми не будемо дивувати підводними човнами, гелікоптерами та вибухами, ми просто будемо дивувати стилем, якістю, та усілякими модними фішками."Пісня "Только рядом" стане головною у майбутній четвертій платівці співака. Ця композиція вже зайняла найвищі щаблі хіт-парадів на радіостанціях, тому відео вирішили створити саме для неї. Віталій підкреслює, що в цій пісні йдеться про дуже важливі речі.Віталій Козловський (заслужений артист України): "Бувають в житті такі моменти, коли ти ніби кохаєш людину, але ти розумієш, що ти ніколи не будеш з нею поруч, але в неї немає до тебе ніяких почуттів, бракує їх. Я дуже хочу, щоб люди кохали один одного, і дуже вчасно говорили слово люблю." Після зйомок на березі Дніпра, знімальна група відвідає ще 3 інших локації. Де саме - поки що тримаються у таємниці. Вже за кілька тижнів новий відеокліп співака до пісні "Только рядом" можна буде побачити в ефірі музичних каналів.