Тоня Матвієнко кардинально змінила імідж у новому кліпі: яскраве відео

Донька видатної української співачки Ніни Матвієнко – Тоня – активно займається сольною кар'єрою. Зірка випустила новий кліп, в якому змінила імідж.

Запальна білявка Тоня Матвієнко перевтілилась у брюнетку. В незвичному образі співачка постала в новому кліпі на пісню "Хто я для тебе?" Чуттєва композиція вже підкорює мережу.

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Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 23 Чер 2018 р. о 3:28 PDT

У ролику Тоня постає жінкою, яка переживає складні стосунки. Її незвичний образ може свідчити про прагнення перевтілитись після завершення романтичної історії.

Напевно, майже у кожної жінки раз у житі виникало схоже запитання. Є ситуації, коли не байдужа тобі людина поводиться дивно і своїми вчинками змушує сумніватися у справжності почуттів. Якщо немає визначеності і впевненості, ти запитуєш: "Хто я для тебе?"

– розповіла вона.

За задумом режисера, роль чоловіка у відео виконує камера. Такий несподіваний хід трішки збентежив прихильників співачки, які зазначили, що композиція, яка їм сподобалась, зовсім не відповідає ролику.

Дивіться відео кліпу Тоні Матвієнко на пісню "Хто я для тебе?":