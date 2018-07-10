Тоня Матвієнко кардинально змінила імідж у новому кліпі: яскраве відео
Донька видатної української співачки Ніни Матвієнко – Тоня – активно займається сольною кар'єрою. Зірка випустила новий кліп, в якому змінила імідж.
Запальна білявка Тоня Матвієнко перевтілилась у брюнетку. В незвичному образі співачка постала в новому кліпі на пісню "Хто я для тебе?" Чуттєва композиція вже підкорює мережу.
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У ролику Тоня постає жінкою, яка переживає складні стосунки. Її незвичний образ може свідчити про прагнення перевтілитись після завершення романтичної історії.
Напевно, майже у кожної жінки раз у житі виникало схоже запитання. Є ситуації, коли не байдужа тобі людина поводиться дивно і своїми вчинками змушує сумніватися у справжності почуттів. Якщо немає визначеності і впевненості, ти запитуєш: "Хто я для тебе?"
– розповіла вона.
За задумом режисера, роль чоловіка у відео виконує камера. Такий несподіваний хід трішки збентежив прихильників співачки, які зазначили, що композиція, яка їм сподобалась, зовсім не відповідає ролику.
Дивіться відео кліпу Тоні Матвієнко на пісню "Хто я для тебе?":