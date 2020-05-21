Топ-6 кольорів весна-літо 2020 в ювелірних прикрасах

Щорічно Інститут кольору Pantone представляє палітру найактуальніших відтінків майбутнього року.

Дослідивши соціальні і культурні зміни в суспільстві, а також тенденції використання того чи іншого відтінку в різних видах мистецтва, зокрема, в моді, команда Інституту кольору представила свою версію наймодніших кольорів весни-літа 2020 року.

Мода часто є показником того, що відбувається в світі і навколо нас. Ми розуміємо, що нам потрібні ці моменти спокою, щоб компенсувати всі потрясіння, які відбуваються в світі навколо нас. Ми більше не схильні говорити: "О, це дівчачий колір, жіночий колір або грубий колір. Якщо колір говорить з тобою, подобається тобі – йди до нього,

– сказала Леатріс Ейсман, виконавчий директор Pantone Color Institute.

Тож, цього року, модна палітра має 12 кольорів, що відображають нашу мрію про стабільність і індивідуальність. Серед цієї різнобарвної дюжини, кожна жінка знайде своїх фаворитів. Ми пропонуємо поєднати приємне з приємним і розглянути топ-6 модних кольорів через призму ювелірних прикрас, що спеціально підібрала зі свого асортименту Столична Ювелірна Фабрика:

Беззаперечним лідером і наймоднішим кольором 2020 року став Classic Blue (Класичний синій). Класичний синій є уособленням стабільності, цілісності та надійності. Недаремно цей відтінок царює в вищих політичних та ділових кругах, де всі ці якості цінуються дуже дорого.

Сапфіри, топази або кварци, в цьому благородному відтінку, вселяють спокій і впевненість. Коштовні прикраси з таким каменем зачаровують своєю магічною красою, що нагадує безкінечне та повне тайн нічне небо або загадкові глибини океану.

"Я тут, зверніть увагу на мене!", – відверто заявляє Flame Scarlet (Червоне полум'я). Так описує ще один яскравий колір року Леатріс Ейсман.

Нестримний червоний відтінок, як і відома героїня "Віднесених вітром", уособлює рішучість, сміливість і впевненість в собі. Тож, вдягнувши прикраси із полум'яним каменем ви станете центром тяжіння де б ви не опинилися.

Хочете виглядати благородно і шляхетно? Тоді зверніть увагу на іншого представника модної палітри – Grape Compote (Виноградний компот). Креативна суміш таємничих і м'яких фіолетових відтінків утворила цей колір внутрішнього спокою, душевної рівноваги, інтуїції.

В ювелірних прикрасах, золото у поєднанні з фіолетовим утворюють одну з найбільш привабливих пар. Обидва ці кольори асоціюються з аристократією та високим становищем у суспільстві. Фіолетові аметисти, кварци, фіаніти елегантно виглядають у золотій оправі і уособлюють багатство і розкіш.

Немов вишукана і коштовна пряність, бурштиново-жовтий Saffron (Шафран) додає в модну палітру пікантності. Шафран – головний колір в індуїзмі, що символізує сонце, перші промені якого спалюють темряву, приносять світло і надію.

Жовтогарячі відтінки цитрину, бурштину вважаються концентратами сонячної енергії. Аура такого каменю психологічно підтримує і зміцнює емоційно, оточує гармонією і позитивом. Шафранові самоцвіти напрочуд ідеально відтіняються благородним кольором золота.

Хочеться одразу зануритися в лазурні чисті хвилі – такий вплив має світлий і легкий Biscay Green (Біскайський зелений). Він асоціюється з теплою прозорою водою тропічних пляжів і запрошує насолодитися прохолодою і свіжістю.

Насичені зеленню аквамаринові відтінки зустрічаються у кварцах, бірюзі. Такі прикраси є особливо затребуваними у теплу пору року, під час подорожей у жаркі країни. І це не дивно, бо"Біскайський зелений" розслаблює, дарує неймовірне почуття спокою й умиротворення.

Улюблені джинси, що вже майже втратили свій початковий колір, але з роками стали такими зручними і комфортними, що їх не проміняти навіть на дві нові пари – такий він, Faded Denim (Вицвілий денім), що завершає наш топ-6 модних кольорів року.

Цей спокійний відтінок блакитного є дуже популярним в ювелірному мистецтві. Топази, кварци, фіаніти кольору неба у поєднанні із золотом або сріблом утворюють шикарні і, в той же час, дуже ніжні прикраси. Каблучки, сережки, кольє ніжно-голубого відтінку будуть однаково доречні і з джинсами і з вечірніми сукнями.

Цього року, мода, як ніколи, відображає події що відбуваються з людством. Різні країни, різні народи і зовсім різні люди опинились в дуже схожих обставинах. Колір – універсальна мова і всі ми вільно нею володіємо. Якщо топові кольори 2020 також відгукуються саме вам – використовуйте їх у своєму житті, в прикрасах, одязі. Це не тільки зробить вас ультрамодною персоною, але й буде мати потужну терапевтичну дію.

З нами згодна і Леатріс Ейсман, виконавчий директор Pantone Color Institute, вона сказала так:

"З точки зору колориста, психолога і навіть дизайнера, зараз соціум прагне до балансу. Саме тому більшість кольорів нової палітри мають синьо-блакитну гаму, яка покликана заспокоїти, розслабити, а також компенсувати нервову напругу навколо. Кольори 2020 року спонукають людину дивитися далі очевидного і розширювати мислення".