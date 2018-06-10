ТОП-3 найкращі смартфони тижня

У Нью-Йорку презентували новий кнопковий смартфон BlackBerry KEY2. Бренд Honor анонсував свою революційну технологію GPU Turbo та одразу ж показали перший смартфон, який підтримує цю технологію. Компанія Asus випустила довгоочікуваний ігровий смартфон ROG Phone. Ці три смартфони стали найцікавішими новинками тижня, що минає.

BlackBerry KEY2

Цей смартфон має 4,5-дюймовий екран з роздільною здатністю 1620x1080 пікселів. При цьому він також оснащений фізичною клавіатурою під екраном. Вона є сенсорною, що дає змогу проводити навігацію за програмами і управляти курсором в поле введення тексту. На пробілі вбудований сканер відбитку пальців. Клавіатурний блок має 35 клавіш.

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BlackBerry KEY2 оснащений процесором Snapdragon 660. Він має 6 ГБ оперативної і 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті. На задній панелі розміщена подвійна 12-мегапіксельна камера, а спереду 8-мегапіксельна селфі-камера.

Вартість BlackBerry KEY 2 у США оцінили у 649 доларів (16 900 гривень) та у 649 євро (20 800 гривень) в Європі.

Asus ROG Phone

Це один з найкращих смартфонів для геймерів. Головна його фішка – тривимірна система охолодження парової камери, що захистить пристрій від перегріву навіть при активному використанні під час швидкої зарядки Quick Charge 4.0+. Це відбувається завдяки технології GameCool, при якій нагрівання відбувається в фірмовому блоці живлення, а не в самому смартфоні.

ROG Phone оснащений 6-дюймовим AMOLED FHD + екраном з частотою оновлення 90 Гц. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 845. Він має 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ або 512 ГБ пам'яті.

Asus ROG Phone: відеоогляд

Батарея ROG має ємність 4 000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки Asus HyperCharge. Він також оснащений трьома портами USB-C. Це зроблено для того, щоб заряджати смартфон при цьому продовжуючи грати ігри.

Більше того, ROG Phone має спеціальні кнопочки для геймерів. У верхній частині розміщені дві віртуальні кнопки з ультразвуковими сенсорами, які можна налаштувати відповідно до формату гри. До смартфону можна під’єднати інші фірмові аксесуари: бампер, джойстик, хаб з двома USB, USB Type-C і RJ-45, а також бездротовий ресивер для передачі картинки на монітор або ТВ без затримок.

Вартість смартфону в Україні складе 22 500 гривень, а от за повний комплект з аксесуарами треба буде заплатити 1599 доларів або 42 300 гривень.

Honor Play

Суббренд компанії Huawei Honor представив новий смартфон Honor Play, оснащений "революційною" технологією GPU Turbo. Унікальність технології полягає у тому, що вона збільшує продуктивність графічного процесора, збільшуючи ефективність обробки відео до 60%. Це, відповідно, забезпечує краще відтворення гри.

Honor Play оснащений 4-D ігровими ефектами, які працюють на тій же технології GPU Turbo. Також смартфон створює 3D-звук, це відбувається завдяки аудіотехнології 3D-Histen.

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Смартфон має 6,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD + (2340 x 1 080). На задній панелі розміщена подвійна камера та сканер відбитків пальців. Основний датчик камери має 16 МП з f / 2.2, а додатковий – 2 МП з f / 2.4. Спереду є 16-мегапіксельна фронтальна камера.

Смартфон працює на чіпсеті Kirin 970 (4 ядра ARM Cortex-A73 до 2,4 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53 до 1,8 ГГц) з графічним процесором Mali-G72 MP12 і стільниковим модемом LTE Category 18. Пристрій надходить в двох конфігураціях пам'яті: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ і 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ.

Потужний смартфон Honor Play

Ціна Honor Play починається з 1999 юанів (8200 гривень) за варіант з 4 ГБ внутрішньої + 64 ГБ додаткової пам'яті. Модель з 6 + 64 ГБ пам’яті буде коштувати 2399 юанів (9800 гривень).

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