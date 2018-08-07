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ТОП-5 найбільш продаваних смартфонів за всю історію

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ТОП-5 найбільш продаваних смартфонів за всю історію
ТОП-5 найбільш продаваних смартфонів за всю історію / Фото з вільних джерел

Щороку на ринку з’являється дедалі більше смартфонів. Інколи виробникам вдається знайти вдалу формулу, яка приводить до високої популярності продукту. Наразі вже можна скласти рейтинг пристроїв, які найкраще продавалися за весь час. Варто відзначити, що до п'ятірки найбільш продаваних смартфонів потрапили пристрої лише трьох компаній.

Про це повідомляє Appleinsider.

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5. Samsung Galaxy S3 та iPhone 5

Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3

П'яте місце розділили два пристрої. Обидва були представлені в 2012 році. Samsung вдалося продати 70 мільйонів Galaxy S3, а Apple продала 70 мільйонів iPhone 5.

iPhone 5
iPhone 5

Представивши Galaxy S3 південнокорейська компанія показала себе лідером на ринку смартфонів. Apple тоді вперше випустила смартфон з 4-дюймовим екраном, який багатьом здавався великим і привабливим. Варто відзначити, що обидва пристрої отримали приголомшливий дизайн.

4. iPhone 7 та iPhone 7 Plus

iPhone 7 та iPhone 7 Plus
iPhone 7 та iPhone 7 Plus

Apple продала 78 мільйонів цих пристроїв. Моделі приваблювали захистом від вологи та пилу, які вперше з'явилася в iPhone. Окрім того, iPhone 7 Plus радував покупців приголомшливою подвійною камерою.

3. Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4

У 2013 році Samsung випустила Galaxy S4. Модель продалася в 80 мільйонах примірників. Не можна сказати, що смартфон виділявся чимось особливим, але він став гідним продовженням лінійки Galaxy S.

2. Nokia 5230

Nokia 5230
Nokia 5230

Смартфон Nokia 5230 був випущений в 2009 році. Це був дуже простий і доступний сенсорний смартфон з резистивним екраном, який навіть не підтримував Wi-Fi. Пристрій працював під управлінням операційної системи Symbian, а діагональ його екрану становила 3,2 дюйма.

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Nokia 5230 робив знімки за допомогою 2-мегапіксельної камери без спалаху. Незважаючи на все це, було продано 150 мільйонів таких пристроїв.

1. iPhone 6 та iPhone 6 Plus

iPhone 6 та iPhone 6 Plus
iPhone 6 та iPhone 6 Plus

Перші дійсно великі смартфони від Apple виявилися на першому місці. Їх було продано 220 мільйонів, що виводить Apple далеко вперед.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Apple iPhone Samsung Nokia
Джерело: 24 Канал
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