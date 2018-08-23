ТОП-5 недоліків нового смартфона Poco F1 від Xiaomi

Вчора, 22 серпня, компанія Xiaomi презентувала перший смартфон, випущений під новим суббрендом Poco F1. Новий пристрій коштує всього 300 доларів та має безліч корисних функцій, проте Poco F1 вже встигли піддати жорсткій критиці.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Процесор

Почати варто з того, що смартфон зараз є найдешевшим рішенням на процесорі Snapdragon 845. За Poco F1 просять 300 доларів (близько 7 940 гривень). Нагадаємо, бренд Pocophone належить компанії Xiaomi і розрахований на продаж по всьому світу.

Варто зазначити, що вже зовсім скоро виробники представлять смартфони на новому поколінні процесорів. В кінці серпня Huawei покаже Kirin 980 на 7-нм техпроцесі, а вже в жовтні вийде лінійка Mate 20 і нові апарати від Apple, які стануть ще потужнішими.



Poco F1 став найдешевшим смартфоном на процесорі Snapdragon 845

Таким чином, Snapdragon 845 вже близький до того, щоб вважатися несучасним процесором. Це перше, що може зупинити споживачів.

Дизайн

Poco F1 має досить дивний і нецікавий зовнішній вигляд. Задня панель хоч і виконана з металу, але виглядає дуже дешево. Ззаду смартфон відчувається як девайс за 2 – 4 тисячі гривень від невідомого китайського бренду. У Poco F1 немає виразного дизайну, і це не сподобається тим, хто любить смартфони не тільки за їх залізо.



Дизайн Poco F1

Крім того, на передній панелі смартфон має великий за сьогоднішніми мірками виріз в дисплеї. Huawei і Oppo, наприклад, готуються представити апарати з невеличкими вирізами, тому на їх фоні Poco F1 буде виглядати не дуже сучасно. Також в очі кидається досить широка нижня рамка. Ринок розвивається, і дизайн, який вважався сучасним ще півроку тому, зараз не на часі.

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Софт

Смартфон працює на модифікованій версії MIUI 9.6 на базі Android Oreo. Замість звичної оболонки користувачів зустріне якийсь аналог Nova Launcher. Однак лаунчер складно сприймати серйозно.

NFC

На сайті компанії немає ніякої інформації про наявність NFC-модуля. Ймовірно, його в пристрої просто немає. І цей факт досить дивний, адже перед нами флагманський пристрій розрахований на міжнародний ринок.

POCO F1 Публикация от leijun (@leijun_xiaomi) 22 Авг 2018 в 9:14 PDT

OIS

У специфікаціях смартфона зазначено наявність EIS, тобто електронної стабілізації, але немає ні слова про оптичну стабілізацію (OIS), що також багатьох може засмутити.

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