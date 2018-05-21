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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Топ-5 способів зробити каву більш корисною

1333 Читать новость на русском
Не додавайте у каву цукор
Не додавайте у каву цукор / Unsplash

Попри деяку користь щоденне споживання кави моеж бути небезпечним для здоровя людини і провокувати низку недуг.

Зокрема, кава може стати причиною ІІ типу діабету, хвороби Паркінсона, раку грудей та товстої кишки, пише Time.

Щоб зменшити шкоду від улюбленого багатьма напою, дієтологи рекомендують дотримуватися кількох простих порад.

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Випийте води

Перед тим, як взятися за чашку кави неодмінно випийте склянку простої води. Це зменшить шкоду від сечогінного ефекту кави та знизить шанси на зневоднення.

Ніяких штучних підсолоджувачів

Цукрозамінники, які часто полюбляють додавати до кави, насправді є неабияк шкідливими. Від них краще відмовитися взагалі.

Як зробити каву корисною?

Менше цукру

Як і у випадку з цукрозамінниками, шкідливою буде не сама кава, а те що ви в неї покладете. Старайтеся не додавати більше ложки цукру у свою порцію кави.

Будьте уважними до молока

Якщо п’єте каву з молоком – то вибирайте або таку, яка приготована з рослинним молоком чи коров’ячим, але лише у випаду, якщо воно органічне.

Додайте спецій

Доповнюйте свою каву корицею, імбирем, мускатним горіхом чи гвоздикою. Ці спеції добре впливають на організм, також вони зроблять каву смачнішою та полегшать відмову від цукру.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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