ТОП-6 місць в Україні зі списку спадщини ЮНЕСКО: ви маєте це побачити

64 роки тому Україна стала членом ЮНЕСКО. Список місць, які внесені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є фактично путівником по світу. Сюди потрапляє лише найцінніше! Тож для кожної країни честь, коли її пам’ятки потрапляють у список. Які місця в Україні внесені до списку ЮНЕСКО – розповідаємо далі.

Що таке ЮНЕСКО

ЮНЕСКО – це установа при ООН (членом якої Україна стала ще у 1945 році). Організація ставить ставку на встановлення миру у світі, покращення фінансового становища найбідніших, міжкультурний діалог. Досягають мети через освіту, культуру, науку, комунікацію та інформацію.

Всесвітній список спадщини ЮНЕСКО – це зібрання найцінніших природніх та архітектурних місць планети. Щоб потрапити у список, місце мусить відповідати дуже строгим вимогам. Тож усе, що вважається спадщиною ЮНЕСКО, однозначно варте уваги. Україна теж має чим похвалитися! Чимало природніх та культурних пам’яток входять до всесвітньої спадщини.

Букові праліси

Де: на захід Полонинським хребтом до гір Буковські Верхи



Виняткова краса природи

Букові праліси Карпат – це частково гордість України, а частково – Словаччини. Проте Україні належить аж 70%. Цей природній об’єкт складається аж з 10 окремих масивів. Загалом праліси простягаються вздовж 185 кілометрів, займають площу 77 971,6 га.

Ці ліси дуже цінні на світовому рівні як взірець недоторканих природних комплексів помірних лісів. Тут чудово зберігся генофонд бука лісового.

Об’єкт спадщини ЮНЕСКО простягається від Рахівських гір і Чорногірського хребта в Україні на захід Полонинським хребтом до гір Буковські Верхи та Вигорлат у Словаччині. Тож, якщо у вас ще немає планів на літо – це прекрасний варіант для еко-відпочинку на лоні природи.

До речі, праліси потрапили до списку ЮНЕСКО зовсім недавно: у липні 2017 року.

Херсонес Таврійський

Де: Крим



Зараз це історичне диво окупувала Росія...

На території України цивілізоване життя вирувало ще до нашої ери. Тож до нашого часу дійшли деякі пам’ятки старовини. Так досі збереглися руїни старогрецького міста-держави Херсонесу Таврійського. Щоправда, зараз українці не мають доступу до своєї пам’ятки архітектури та історії… Адже розташована вона в окупованому Росією Криму.

У червні 2013 року Херсонес і хора (сільськогосподарська округа навколо міста) були внесені до світової спадщини ЮНЕСКО. Під час окупації Криму в зоні археологічного заповідника російські військові викопали та залили бетоном площу 250×250 м. Цим вони зруйнували фундаменти садиби античних часів.

Резиденція митрополитів Буковини і Далмації

Де: Чернівці



Уявіть собі, хтось щодня приходить сюди на пари

Неймовірної краси архітектурний комплекс з червоної цегли розташований у прекрасному містечку Чернівці. З 1963 року є пам’яткою архітектури національного значення. А у 2011 році комплекс включили до списку спадщини ЮНЕСКО.

Зараз у будівлі – Чернівецький національний університет. Розпочали будівництво комплексу у другій половині 19 століття. За масштабами будівництво резиденції не мало аналогів на Буковині. Суми, витрачені на архітектурний комплекс, просто астрономічні. Окремої уваги заслуговує бароковий сад, він є справжнім шедевром.

В університеті проводять екскурсії та радо чекають на гостей. Тож, якщо ви досі не були у Чернівцях, час збиратися в дорогу.

Ансамбль історичного центру Львова

Де: Львів



Церква св. Юри

Ще у 1998 році Львів потрапив до світової спадщини ЮНЕСКО. При чому у список потрапили не окремі будівлі, а одразу вся стара частина міста.

Територія історичного центру складається зі 120 га середньовічної та ренесансної частини міста та території собору св. Юра. Буферна зона становить близько 3000 га. Тож туристові є де розгулятися.

Старе місто – це історично перший район міста Лева. Довгий час місто обмежувалося цією відносно невеликою територією. Саме тут вирувало політичне, економічне та культурне життя. Зрештою, традиція частково збереглася: головні події Львова відбуваються в центрі, тут же розташовані усі владні інстанції.

Церква Вознесіння Господнього

Де: с. Ясіня, Рахівського району Закарпатської області



Схожих церков залишилося блисько 2 тисяч

Церква Вознесіння Господнього або Струківська церква є однією із багатьох церков України, які внесені до списку спадщини ЮНЕСКО. До списку світової культурної спадщини увійшли 8 дерев'яних церков — 4 з Львівської області, по 2 із Закарпатської та Івано-Франківської.

Своє місце Струківський храм зайняв у почесному списку у 2013 році. Загалом по Україні збереглося понад 2 тисячі дерев’яних церков.

Це місце сили і краси. Дуже радимо поїхати й оцінити майстерність наших предків. Для зведення святині не використано жодного цвяха.

Києво-Печерська Лавра

Де: Київ



Поки Лавра належить МП

Києво-Печерська Лавра – це монастирський комплекс, який є одним із найбільших християнських центрів-святинь в Україні. Належить Московському патріархату. Хоча є надії, що в найближчому майбутньому перейде до Київського патріархату.

Заснований монастирний комплекс у 1051 році! На цей час територія була за межами міста. Внесений до списку ЮНЕСКО у 1994 році. Тоді ж всесвітнім культурним спадком визнали Софіївський собор.

Тут є на що глянути. Пройтися усіма храмами і територією, піднятися на дзвіницю та спуститися в печери. Серед мінусів, адміністрація заповідника діє в інтересах Московського патріархату. А відтак не чекайте обслуговування державною мовою, велика частина інформації під час екскурсій є викривленою, також вас чекає схиляння перед російськими царями і поширення радянських міфів…

Це лише незначна частина пам’яток України, які входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Крім того, є низка місць, які перебувають на розгляді. Нам є чим пишатися!