ТОП-9 українських компаній-експортерів курячого яйця очолив "Авангард" Бахматюка

Найбільший в Європі виробник яєць і продуктів з них, агрохолдинг "Авангард" українського бізнесмена Олега Бахматюка, очолив рейтинг компаній-експортерів курячого яйця за 2018 рік.

В Україні "Авангард" продає курячі яйця під торговою маркою "Квочка".



В рамках проекту "Експортний агроатлас" від порталу AgroPolit.com в ТОП-9 компаній-експортерів курячого яйця за 2018 рік увійшов "Авангард" і посів перше місце за обсягами продукції, що експортується. Таким чином, агрохолдинг "Авангард" (AVANGARDCO IPL) вже багато років залишається беззаперечним лідером з експорту яєць і яєчних продуктів в Україні.



Експорт українських яєць в 2018 році виріс на 20% (майже на 300 млн шт.) в порівнянні з 2017 роком, досягнувши позначки в 1,78 млрд штук за даними Союзу птахівників України. Лідером за кількістю продукції, що експортується, залишається "Авангард". Зараз близько 50% продукції компанії в грошовому вираженні йде на експорт. Компанія продовжує нарощувати базу клієнтів на зовнішніх ринках. У перспективі – розширення експортного ринку, в тому числі в країни Сходу, Азії та Африки.



Агрохолдинг "Авангард" (AVANGARDCO IPL) входить групу компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка. "Авангард" є найбільшим виробником яєць і сухих яєчних продуктів в Україні і найбільшим українським експортером цієї продукції. До складу компанії входять 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 зон для підрощування молодняка, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яйця, 2 птахокомплекси повного циклу "Авіс" і "Чорнобаївське".

До складу "Авангарду" також входить завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз", який є одним з найбільш технологічно розвинених об'єктів з переробки яєць на території Європи. Система управління безпекою харчових продуктів на ключових підприємствах "Авангарду" сертифікована за стандартами ISO 22000: 2005. На всіх підприємствах "Авангарду" також розроблена і впроваджена система аналізу ризиків, небезпечних факторів і контролю критичних точок харчових продуктів – система НАССР. Яйця і яєчні продукти компанії відповідають вимогам стандарту "Халяль" і дозволені для експорту в Європейський Союз. Яйця продаються на українському ринку під брендом "Квочка".