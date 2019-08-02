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      Топ-чиновника піймали на гарячому – за хабар у півтора мільйона доларів

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      Хабар у півтора мільйона доларів
      Хабар у півтора мільйона доларів / НПУ

      На хабарі у майже півтора мільйона доларів США поліція піймала та затримала топ-чиновників Інституту охорони ґрунтів України та державного підприємства "Головинський кар'єр". Підприємство хотіли у незаконний спосіб приватизувати.

      Директора державної установи затримали просто у службовому кабінеті, а керівника держпідприємства – на виїзді з Києва із частиною хабаря у 100 тисяч доларі. Про це 1 серпня розповіла прес-служба Нацполіції.

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      Державне підприємство "Головинський кар'єр" мають намір приватизувати. Певне товариство (поліція не розкриває, яке саме) зібрало необхідний пакет документів та передало його до Інституту охорони ґрунтів України.

      А там їм висунули вимогу: заплатити 1,3 мільйона доларів США безпосередньо керівнику Інститут охорони ґрунтів України та 200 тисяч доларів директору ДП "Головинський кар'єр".

      При цьому керівник "Головинського кар'єру" (він же  голова ліквідаційної комісії) повинен був допомогти в прискоренні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор Інституту охорони ґрунтів – посприяти безперешкодній його приватизації.

      Що відомо про "Головинський кар'єр"? Державне підприємство "Головинський кар'єр" виставили на приватизаційний аукціон у березні 2019 року. Стартова ціна підприємства – 22 мільйони 539 тисяч гривень (що навіть менше за суму хабаря, який вимагали за його приватизацію).

      У підприємства, до слова, 57 будівель та споруд, 165 машин і верстатів, 22 транспортних засоби, 2 теплотяги та інше майно. Статутний капітал ДП – понад 18 мільйонів гривень, а податковий борг станом на 1 липня ледь перевищував 840 тисяч гривень.

      З відкритих реєстрів можна дізнатися, що посаду директора "Головинського кар'єру" обіймає Федір Іванович Горбань, а генеральним директором Інституту охорони ґрунтів є Ігор Петрович Яцук.

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      Теги: Кримінальні новини Хабар Гроші Поліція Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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