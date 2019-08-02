Топ-чиновника піймали на гарячому – за хабар у півтора мільйона доларів

На хабарі у майже півтора мільйона доларів США поліція піймала та затримала топ-чиновників Інституту охорони ґрунтів України та державного підприємства "Головинський кар'єр". Підприємство хотіли у незаконний спосіб приватизувати.

Директора державної установи затримали просто у службовому кабінеті, а керівника держпідприємства – на виїзді з Києва із частиною хабаря у 100 тисяч доларі. Про це 1 серпня розповіла прес-служба Нацполіції.

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Державне підприємство "Головинський кар'єр" мають намір приватизувати. Певне товариство (поліція не розкриває, яке саме) зібрало необхідний пакет документів та передало його до Інституту охорони ґрунтів України.

А там їм висунули вимогу: заплатити 1,3 мільйона доларів США безпосередньо керівнику Інститут охорони ґрунтів України та 200 тисяч доларів – директору ДП "Головинський кар'єр".

При цьому керівник "Головинського кар'єру" (він же – голова ліквідаційної комісії) повинен був допомогти в прискоренні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор Інституту охорони ґрунтів – посприяти безперешкодній його приватизації.

Що відомо про "Головинський кар'єр"? Державне підприємство "Головинський кар'єр" виставили на приватизаційний аукціон у березні 2019 року. Стартова ціна підприємства – 22 мільйони 539 тисяч гривень (що навіть менше за суму хабаря, який вимагали за його приватизацію).



У підприємства, до слова, 57 будівель та споруд, 165 машин і верстатів, 22 транспортних засоби, 2 теплотяги та інше майно. Статутний капітал ДП – понад 18 мільйонів гривень, а податковий борг станом на 1 липня ледь перевищував 840 тисяч гривень.



З відкритих реєстрів можна дізнатися, що посаду директора "Головинського кар'єру" обіймає Федір Іванович Горбань, а генеральним директором Інституту охорони ґрунтів є Ігор Петрович Яцук.