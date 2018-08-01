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Топ-товар ProZorro на 100 мільярдів: що купує держава

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ТОП-товари ProZorro
ТОП-товари ProZorro / 24 канал

Закон Адама Сміта говорить: попит народжує пропозицію. Актуальне це твердження і для системи ProZorro. Чого тільки не закуповує держава – від будівельних робіт за сотні мільйонів до звичайного офісного паперу або миючих засобів по 200 гривень.

Практично будь-який постачальник товарів або послуг може знайти закупівлю, яка буде відповідати його виду діяльності. У серпні виповнюється два роки, як усі держустанови і держпідприємства купують товари, послуги і роботи через ProZorro. Що ж користується найбільшим попитом у замовників – 24 каналу розповіла керівник торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua і онлайн-сервісу обміну документами "Вчасно" Оксана Ферчук.

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За рік, з 1 серпня 2017 по 1 серпня 2018 року, у системі оголосили більше 418 тисяч тендерів, очікувана вартість яких майже 667 мільярдів гривень. За аналогічний період за перший рік роботи ProZorro закупівель було 398,8 тисяч із бюджетом 522,5 мільярда гривень. Усі тендери в системі проходять у трьох категоріях: товари, послуги та роботи. Найбільшим попитом у замовників користуються товари.

Товари

Найактивніше держава закуповувала продукти харчування – 49,6 тисяч тендерів, медичне обладнання – 37,9 тисячі, нафтопродукти, паливо та електроенергію – 30,3 тисячі, офісну та комп'ютерну техніку – 30,2 тисячі.

Якщо відштовхуватися від планової суми закупівель, то серед товарів найбільше коштів держустанови витратили на закупівлю нафтопродуктів, палива та електроенергії. На них з держбюджету пішло понад 98 мільярдів гривень. Транспортне обладнання посідає друге місце, воно обійшлося в 47 мільярдів. Замикають трійку лідерів конструкції та конструкційні матеріали. Очікувана вартість цих закупівель перевищує 30 мільярдів гривень.

Топ держзакупівлі

Послуги

За цей рік держава найбільше потребувала послуг з ремонту і технічного обслуговування (18,2 тисяч закупівель). Також користувалися попитом архітектурні, будівельні, інженерні послуги (10,9 тисяч). І сервісне обслуговування у сфері санітарії та охорони навколишнього середовища – 5,1 тисячі. Що стосується бюджетів таких закупівель, то "золото" отримують послуги з ремонту та технічного обслуговування. Їх закупили на суму більш ніж 16 мільярдів гривень. На другому місці послуги, пов'язані з нафтогазовою промисловістю – 13,5 мільярдів. На третьому – допоміжні транспортні послуги та послуги турагентств. Очікувана вартість тут майже 13 мільярдів гривень.

Топ держзакупівлі

Роботи

У категорії роботи все досить однозначно, тут немає такого розмаїття, як у товарів або послуг. Найбільшим попитом у держзамовників користується будівництво, зокрема, завершальні роботи (20,2 тисячі закупівель). На них держава витратила 47 мільярдів гривень. На другому місці за кількістю тендерів – роботи, пов'язані з об'єктами завершеного або незавершеного будівництва (12,7 тисяч). Однак, якщо складати топ лідерів по плановій сумі закупівель, то ці роботи отримують першість. Вони обійшлися в більш ніж 171 мільярд гривень. Замикають трійку за кількістю закупівель та бюджету закупівель будівельно-монтажні роботи – 5,4 тисячі тендерів із сумою торгів в майже 17 мільярдів гривень.

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Теги: Новини України Гроші Публікації ProZorro Бюджет
Джерело: 24 канал
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