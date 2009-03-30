Торгівля без доларів

Китай відмовляється від американського долара не лише на словах.

Центробанк КНР заключив з монетарним регулятором Аргентини угоду про валютний своп на 70 млрд. юанів. Це дозволить латиноамериканській країні платити за імпорт товарів із Піднебесної китайською валютою і таким чином обійтись без доларів США. Цікаво, що з грудня минулого року Китай вже уклав 6 таких угод. Всередині березня країна домовилась про валютний своп з Білоруссю на 20 млрд. юанів. А ще раніше уклала такі угоди з Малайзією, Південною Кореєю, Гонконгом та Індонезією загалом на більш 500 млрд. юанів.