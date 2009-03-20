УБОЗ викрив канал постачання українок в борделі Іспанії.

Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю в Житомирській області знешкодили злочинне угруповання, яке вивозило громадянок України за кордон за підробленими документами, обіцяючи їм працевлаштування. Насправді ж жінки потрапляли в сексуальне рабство.Ірина (потерпіла): “Забрали документі і взагалі погрожували, сказали, що знають де сім’я родичі, близькі, що, якщо буду вести себе неправильно то вони постраждають”.Кількість потерпілих по цій справі сягає сотні. Наразі частину дівчат вдалося повернути в Україну. Але решта, за словами співробітників УБОЗ, і досі примусово працює в нічних розважальних закладах, зокрема, Барселони. Наразі правоохоронці з допомогою Інтерполу намагаються встановити усіх осіб, які допомагали злочинцям за кордоном.Едуард Федосов (начальник УБОЗ УМВС України в Житомирській області): “Насамперед ми встановлюємо канал яким користувалась ця злочинна група по вивезенню наших жінок за межі країни. Ми розуміємо, що існування також організованої групи не можливе без корупційних зв’язків”.За словами правоохоронців, злочинна група діяла під керівництвом раніше судимого кримінального авторитета на прізвисько “Упир”. Під час обшуку у нього знайшли саморобний вогнепальний пристрій у вигляді кулькової ручки, три запали до бойових гранат, наркотичну речовину та підроблені документи. Відтак, кримінальну справу порушено одразу за трьома статтями - торгівля людьми, незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотиків.