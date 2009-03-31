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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Торгівля падає

15:37, 31 березня 2009 191

Світовий Банк спрогнозували значне падіння міжнародної торгівлі в 2009 р.

Згідно з оновленими даними організації, обсяги торгівлі цьогоріч скоротяться не на 2%, як передбачали раніше, а на більш ніж 6%. Збільшення негативного прогнозу аж в три рази представник Світового банку пояснив тим, що стан глобальної економіки погіршується значно швидше ніж уявляли експерти організації.Цікаво, дані різних міжнародних організацій щодо стану світової торгівлі сильно відрізняються. Для прикладу, Світова Організація Торгівлі в останньому прогнозі передбачила рекордне падіння торгівлі з післявоєнного періоду - 9%. А ось Міжнародний валютний фонд в своїх прогнозах виглядає значно оптимістичнішим. МВФ прогнозує падіння торгівлі на майже 3 %, однак, не виключено, що організація перегляне ці дані, оскільки вони були опубліковані ще в січні.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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