Леонор Варела зіграла в науково-фантастичному фільмі.

Чилійська акторка та модель Леонор Варела, відома українському глядачеві з таких фільмів як "Клеопатра" та "Зоряні ворота", зіграла одну з головних ролей в новому науково-фантастичному трилері Алекса Рівери "Торговець сном". Стрічка розповідає про світ, яким керують військові, та в якому сенс життя зосереджений у глобальній цифровій мережі, більш відомій як Інтернет.Леонор Варела (акторка): "Це науково-фантастичний фільм. Події в стрічці відбуваються в недалекому майбутньому, де кожен може підключатися до Інтернету з допомогою вмонтованих у тіло чіпів. Тут усе - дефіцит: вода, свобода... Постійні війни, рабство, брак ресурсів".))Мемо Круз, якого зіграв Луїс Фернандо Пена, живе з батьками та братом у маленькому містечку в Мексиці. На перший погляд здається, ніби час тут зупинився. Проте прогрес дістався й цієї Богом забутої місцини. Зокрема, автоматизоване водопостачання не дає надії на краще майбутнє людям, які звикли вирощувати власний хліб.Мемо мріє втекти з містечка та знайти роботу на фабриці у великому місті. Так молодий чоловік стає "торговцем сном". На його гачок й потрапляє персонаж Леонор - молода жінка Люц, яка продає свої спогади та мрії через Інтернет.Леонор Варела (акторка): "Я б хотіла вірити, що люди, переглянувши цю стрічку, замисляться над майбутнім, над тим, як ми ставимося одне до одного сьогодні, як ставимося до нашої планети та до оточення".Алекс Рівера (режисер): "Світ розвалюється, а люди натомість зводять кордони, мілітаризують їх. Між бідними та багатими росте велетенська стіна. А з глобалізацією Інтернету, яка мала б об`єднати планету, реальний світ стає все більш чужим. У цьому й вся іронія та ідея стрічки".В Америці стрічка наразі вийде в обмежений прокат з 17 квітня. У разі успіху "Торговець сном" потрапить і в світовий кінопрокат.