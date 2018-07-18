Торік більше як 60% заробітчан з України влаштувалися на роботу нелегально

Близько двох мільйонів запрошень на роботу минулого року українцям надала лише сусідня Польща.

Наші співвітчизники у пошуках пристойних заробітків не гребують жодною вакансією. Наприклад, у 2017 році, розповідають експерти, 62% українців влаштувалися на роботу нелегально. Ризик потрапити у трудове рабство в такому випадку високий, повідомляє "5 канал".

"Послугами легальних компаній в минулому році скористалися лише 12 тисяч 150 осіб. Майже 90% людей намагаються виїхати за кордон, спираючись на якихось знайомих, в яких немає ліцензії", – розповідає президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Юристи також додають: аби не потрапити у трудову пастку, фахівці радять заробітчанам шукати аналогічні підприємства з іноземними інвестиціями в Україні та влаштовуватися на роботу виключно офіційно.