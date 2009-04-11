Торнадо і пожежі
Фінансові ринки 13:43, 11 квітня 2009 288
США потерпають від торнадо та пожеж.
Внаслідок буревіїв, які пронеслися штатами Теннессі та Арканзас загинуло щонайменше 5 людей. Близько 50 отримали поранення. Найбільше, за даними надзвичайних служб, від урагану потерпів район на південний схід від столиці Теннессі. В місті Мена, штат Арканзас торнадо пошкодив понад 100 житлових будинків.Частина міста залишилася без світла та газу. На допомогу місцевій владі керівництво штату Арканзас скерувало національних гвардійців. Тим часом американські штати Оклахома та Техас потерпають від пожеж. Повідомляють про загибель щонайменше трьох людей. В 30 округах Оклахоми оголосили надзвичайний стан, після того як вогонь знищив там понад 100 будинків.
Джерело: 24 Канал
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