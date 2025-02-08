Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сил безпілотних систем. Там оприлюднили відповідне відео.

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СБС знищили рідкісний ТОС-1А "Сонцепьок"

Вранці 8 лютого в СБС повідомили, що оператори 412-го полку NEMESIS у взаємодії з підрозділами Сил територіальної оборони та іншими суміжними підрозділами виявили та знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220 мм.

ТОС-1А "Сонцепьок" – це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси, створюючи потужну вибухову хвилю та знищуючи все в радіусі ураження.

Цією зброєю окупанти обстрілюють позиції Сил оборони та українські населені пункти, намагаючись прорвати оборону та завдати максимальних руйнувань. Але цього разу "Сонцепьок" сам перетворився на згарище – ще одна потужна зброя ворога відправилася на металобрухт,

– підкреслили в Силах безпілотних систем.

"СБС: на крок попереду!", – наголосили там.