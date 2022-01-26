За словами нардепа, завдяки ухваленому пакету законопроєктів вартість товарів, які українці зможуть придбавати з-за кордону без сплати ПДВ й мита збільшиться зі 100 до 150 євро на особу.

В період пандемії, коли значна частина послуг перейшла в онлайн й набула неабиякого попиту серед громадян, не виключенням стала й електронна комерція. Для прикладу обсяг товарів, які українці замовляють з-за кордону вже перевищив 60 мільйонів посилок на рік,

– відмітив Ігор Абрамович, який є співавтором законопроєктів.

На переконання нардепа, реалізація законопроєктів дозволить не тільки зробити більш доступними для громадян іноземні товари, а й автоматизує процес їх митного оформлення та контролю.

"Впровадження електронного декларування товарів та визначення поштових операторів й експрес-перевізників відповідальними за нарахування й сплату податкових й митних платежів до бюджету дозволить не лише прискорити виконання митних формальностей, а й підвищить ефективність здійснення митного контролю за переміщеннями таких товарів", – поділився своїми очікуваннями парламентар.

Разом з цим, на думку Ігоря Абрамовича, підвищення ліміту на безмитну доставку товарів з-за кордону та перехід до автоматизованого процесу їх митного оформлення повинно в тому числі й підвищити протидію незаконному ввезенню товарів в Україну.