Ця тварина цінує щирість, домашній затишок та поміркованість. Однак вогняна стихія додає її лагідному характеру рішучості й пристрасті. 24 Канал розповідає детальніше, як підготувати оселю, обрати вбрання та накрити святковий стіл, щоб привернути удачу на наступні дванадцять місяців.

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Новий рік Кози 2027: як задобрити цей знак, щоб мати удачу

На відміну від гучного та нестримного Коня, Коза любить душевну рівновагу, естетику та теплі сімейні зустрічі. Вона не терпить фальші, надмірної метушні та конфліктів, тому в новорічну ніч варто відмовитися від гучних вечірок із незнайомцями на користь найближчих друзів або родини.

Щоб прийдешній період приніс стабільність, фахівці зі східних традицій радять зустрічати його в мирі, попередньо владнавши старі суперечки та попросивши вибачення у тих, кого ви могли ненароком образити.

Особливу увагу перед святом варто приділити оселі. Оскільки символ року обожнює комфорт і природну красу, прикрасьте кімнати живими квітами, гілочками хвої, м'яким текстилем та свічками в елегантних підсвічниках.

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Важливо також відмовитися від дешевих пластикових елементів декору та замінити їх на дерев'яні або керамічні. Водночас на видне місце можна поставити невелику статуетку Кози з натуральних матеріалів як талісман добробуту та творчого натхнення.

Новий рік 2027 – у чому зустрічати, як притягнути удачу / Фото Magnific

Під час вибору новорічного образу зробіть ставку на теплі, природні та шляхетні відтінки. Найбільше покровительці року сподобаються червоний, бордовий, золотистий, смарагдовий, молочний, бежевий та ніжний рожевий кольори.

А темних і похмурих барв, зокрема суцільного чорного чи темно-сірого, краще уникати або ж обов'язково розбавляти їх яскравими золотими прикрасами. Одяг має бути зручним, із приємних на дотик тканин, наприклад, шовку, кашеміру, атласу чи бавовни, без агресивних анімалістичних принтів.

Оскільки Коза є травоїдною твариною, основу святкового столу мають становити страви рослинного походження. Зокрема, різноманітні овочеві салати, свіжа зелень, фрукти, горіхи, сирні нарізки та випічка зі злаків.

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З м'ясних частувань слід обрати птицю, кролика або рибу, а ось баранину та козлятину краще повністю виключити, щоб не розгнівати символ року. Також не додавайте до страв занадто гострі спеції та міцний алкоголь. Краще віддайте перевагу звичним смакам і легким напоям.

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