24 Канал зібрав найцікавіші автентичні ворожіння на Андрія, які легко повторити вдома разом з друзями.

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Ворожіння на балабушках

Для цього обряду дівчата замішували тісто на воді, яку приносили від криниці в роті, щоб ніхто не наврочив. Випечені маленькі булочки викладали рядочком на рушник і запускали до хати голодного собаку або кота. Чий пиріжок тварина хапала першим, та дівчина найшвидше вийде заміж. Якщо ж улюбленець лише обнюхував здобу, але не їв, весілля відкладалося ще на рік.

Розмова з перехожим

Увечері напередодні свята незаміжні дівчата виходили на вулицю й запитували ім'я в першого чоловіка, якого зустрічали дорогою. За народним повір'ям, саме так зватимуть майбутнього нареченого. Якщо ж зустрічний називав рідкісне або незвичне ім'я, це віщувало несподіване знайомство і яскравий роман.

Ворожіння на чоботах

Кожна дівчина знімала з лівої ноги чобіток і по черзі переставляла взуття від стіни до порогу хати. Перемагала та, чий чобіт першим перетинав поріг – саме їй доля обіцяла найшвидше весілля.

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Передбачення на вишневій гілочці

У день Андрія потрібно зрізати в саду гілочку вишні та поставити її вдома у вазу з водою. Якщо до Різдва на гілці з'являться зелені листочки або цвіт, у новому році дівчина обов'язково зустріне справжнє кохання й піде під вінець. А якщо ж дерево залишалося голим, весілля відкладалося до наступної зими.

Ворожіння з гребінцем перед сном

Перед тим як лягати спати, дівчина розчісувала волосся і клала гребінець під подушку, промовляючи: "Суджений-ряджений, прийди та розчеши мене". За повір'ям, майбутній обранець мав наснитися тієї ж ночі. Важливо після цих слів ні з ким не розмовляти аж до самого ранку, щоб не сполохати віщий сон.

Ворожіння на чашках

На стіл ставили кілька однакових непрозорих горняток, під які ховали різні предмети: каблучку, монету, хліб, цукор, цибулю або ключ. Дівчата із заплющеними очима обирали одну з посудин. Каблучка віщувала швидке заміжжя, монета – багатство, хліб – достаток у домі, цукор – солодке й безтурботне життя, ключ – власне житло, а цибуля попереджала про дрібні сльози та випробування.

Як ворожити на Андрія 2026 / Фото Magnific

Днями ми публікували молитви, які варто прочитати в День святого Андрія Первозванного.