Під час них молодь намагалася зазирнути у власне майбутнє та дізнатися ім'я судженого. Про це більше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Adv

Як правильно ворожити на свято Катерини 2026

Щоб перевірити, чи скоро ви вийдете заміж, спробуйте відомий ритуал із вишневою гілочкою. Надвечір зріжте тонку галузку з дерева та поставте її у посудину з водою. Якщо до Різдва на ній розпустяться листочки або з'являться білі квіти, народні прикмети обіцяють щасливий шлюб вже наступного року. Однак якщо ж деревинка залишиться голою, краще налаштуватися на ще один рік очікування судженого.

Водночас побачити підказку про майбутнього обранця уві сні допоможе давній спосіб із житнім хлібом. Увечері покладіть під подушку окраєць, подумки покличте нареченого на вечерю і засинайте в повній тиші. Крім того, можна сховати туди ж дванадцять папірців: на одинадцятьох написати чоловічі імена, а один залишити порожнім. Зранку витягніть будь-який аркуш навмання, щоб дізнатися ім'я потенційного коханого.

Реклама

Ворожіння на свою долю / Колаж 24 Каналу

Влаштуйте також закликання долі опівночі, як це робили наші пращури. Зваріть пшоняну кашу з маком, загорніть горщик у чистий рушник і вийдіть до воріт або на балкон, щоб символічно запросити своє щастя в гості. Коли в цю мить озоветься півень або загавкає пес, сприймайте це як добрий знак, що натякає на приємні життєві зміни.

Не менш цікавими є ворожіння з перевернутими тарілками. Сховайте під ними каблучку, стрічку, монету та жменю зерна, а потім оберіть одну з посудин, щоб дізнатися жартівливий прогноз на достаток, кохання чи спокійний рік.

А чоловікам, які прагнуть дотриматися старовинного звичаю, напередодні Катерини слід попостити, аби свята покровителька послала їм добру та вірну дружину.

Раніше ми публікували молитви, які варто прочитати у День святої Катерини.