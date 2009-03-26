Трагедія на дорозі

14 осіб загинуло внаслідок аварії у Владимирській області Росії.

На трасі Москва-Нижній Новгород зіткнувся пасажирський автобус та вантажівка. Вночі вантажний автомобіль, який перевозив побутову техніку, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з пасажирським автобусом.Від удару автомобілі загорілися. Як повідомили представники місцевих надзвичайних служб, внаслідок трагедії загинули обидва водії та 12 пасажирів автобуса. Ще 4 осіб з травмами перебувають у районній лікарні. За фактом аварії порушено кримінальну справу. Наразі слідчі розглядають декілька версій трагедії. За однією з них - водій вантажівки заснув за кермом.