Трагедія у таборі "Вікторія": на місці згарища знайшли рештки кісток

На місці трагедії у дитячому таборі "Вікторія" знайшли рештки кісток / фото з відкритих джерел

Під час проведення незалежної експертизи на місці дитячого корпусу табору "Вікторія", який згорів у вересні 2017 року, фахівці виявили рештки кісток. Найближчим часом мають бути готові результати, за якими стане відомо, кому ці рештки належали.