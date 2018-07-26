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Трагедія у таборі "Вікторія": на місці згарища знайшли рештки кісток

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На місці трагедії у дитячому таборі "Вікторія" знайшли рештки кісток
На місці трагедії у дитячому таборі "Вікторія" знайшли рештки кісток / фото з відкритих джерел

Під час проведення незалежної експертизи на місці дитячого корпусу табору "Вікторія", який згорів у вересні 2017 року, фахівці виявили рештки кісток. Найближчим часом мають бути готові результати, за якими стане відомо, кому ці рештки належали.

Про це інформує "Громадське".

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Зазначається, що ініціатором проведення незалежного розслідування виступив батько загиблої дівчинки Олексій Мазур. 

На цей момент фахівці з Міжнародного інституту експертиз в Естонії вилучають зразки деревини з аналогічних сусідніх будівель. Їх будуть перевіряти на стан протипожежної обробки.

Додамо, що міжнародні фахівці розпочали незалежну експертизу одеського табору "Вікторія" 23 липня.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула пожежа. У результаті 3 дитини загинули та ще 3 потрапили до лікарні. 18 вересня суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.
У квітні 2018 року Київським районним судом міста Одеси колишнього старшого вихователя табору "Вікторія" Наталію Цокур (Янчик) визнано винною у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 2 роки.

Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа в таборі Одеси
Джерело: 24 Канал
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