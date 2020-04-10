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      Трагічна пожежа на Київщині: загинули троє малюків – фото, відео

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      Пожежа у селі Плоске на Київщині / ДСНС

      У селі Плоске Таращанського району Київської області, 10 квітня, в результаті пожежі в приватному будинку загинули троє маленьких дітей. Вони намагалися вийти з дому, але двері були зачинені.

      Інформація про пожежу в приватному цегляному будинку надійшла рятувальникам о 14:05. Про це мовиться на сайті обласного управління ДСНС.

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      Причина і обставини пожежі на Київщині

      • Під час гасіння вогню рятувальники знайшли біля дверей будинку тіла трьох дітей. Двом із них було по 5 і 6 років відповідно. Також загинуло однорічне немовля.
      • За даними пожежників, діти хотіли вибратися з палаючого будинку, але двері були зачинені.
      • Попередня причина пожежі – перегрів печі.


      Пожежа у селі Плоске на Київщині / Фото ДСНС

      Дивіться відео з місця пожежі у селі Плоске:

      Село Плоске на карті: 

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Жертви ДСНС Новини Києва Пожежа
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