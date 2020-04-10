Трагічна пожежа на Київщині: загинули троє малюків – фото, відео
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У селі Плоске Таращанського району Київської області, 10 квітня, в результаті пожежі в приватному будинку загинули троє маленьких дітей. Вони намагалися вийти з дому, але двері були зачинені.
Інформація про пожежу в приватному цегляному будинку надійшла рятувальникам о 14:05. Про це мовиться на сайті обласного управління ДСНС.
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Причина і обставини пожежі на Київщині
- Під час гасіння вогню рятувальники знайшли біля дверей будинку тіла трьох дітей. Двом із них було по 5 і 6 років відповідно. Також загинуло однорічне немовля.
- За даними пожежників, діти хотіли вибратися з палаючого будинку, але двері були зачинені.
- Попередня причина пожежі – перегрів печі.
Пожежа у селі Плоске на Київщині / Фото ДСНС
Дивіться відео з місця пожежі у селі Плоске:
Село Плоске на карті:
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