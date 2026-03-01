Це дратує Трампа: чому президент США не визнає допомоги України на Близькому Сході

Сьогоднішня політика США не сприяє об'єднанню західних країн у межах НАТО. Водночас Україна посідає вигідну позицію, яку підсилив Володимир Зеленський під час візиту до Близького Сходу.

Про це 24 Каналу розповів колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, наголосивши, що військові союзи працюють добре, коли є єдність цінностей та ризиків. Проте щодо НАТО немає ані першого, ані другого.

Чому Трамп розбиває єдність західних країн?

"Сполучені Штати вже перестали проповідувати будь-які цінності. Говорять бандитською мовою погроз, шантажу, і показують, що готові вживати насильство. Вони воюють і ведуть політику не для захисту союзників, а їхнім коштом", – зауважив він.

Така конструкція не працюватиме. І Трамп хоче перебудувати цю систему, насамперед розбиваючи єдність тих країн, які мають спільні інтереси.

Те, що робить Трамп разом із Путіним, на думку Кульпи, розстилаючи перед очільником Кремля червоний килим. Це ні що інше, як удар по суверенітету України, Польщі, Балтії.

Ці країни мають спільні інтереси, цінності, ризики, але водночас обмежені можливості. І тут все буде залежати, за його словами, від того, як поводитиметься Європа.

"Водночас ніхто не наважується голосно говорити про те, що НАТО не існує, тому що, з одного боку, зберігається надія, що Сполучені Штати це більше, ніж Трамп. Можливо, зміниться консенсус, Трамп "розіб'є" свою голову і буде змушений прийти до союзників і говорити з ними з повагою", – пояснив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО.

Варто знати. Володимир Зеленський зазначив, що його візит до країн Близького Сходу був "дуже корисним". Він досяг домовленостей з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Крім того, тривають переговори з Йорданією та Кувейтом. За його словами, домовленості торкаються посилення ППО, спільного розвитку оборонних виробництв і енергетичної співпраці.

З іншого боку, як він вважає, рівень залучення Європи до безпеки, драматично низький. Вона надто багато питань, пов'язаних з безпекою, передала у зовнішнє управління і зараз виявляється безпорадною. Ситуація така, що сьогодні панує не закон, а насильство, той, хто володіє інструментами насильства, є господарем.

У цьому сенсі позиція України є дуже високою, тому що вона володіє мільйонною армією, найсерйознішим ВПК, який є ключем для геополітичного впливу. Це доводять результати візит Володимира Зеленського на Близький Схід,

– впевнений Пьотр Кульпа.

Він додав, що Дональда Трампа більше дратує Україна, яка допомагає рятувати життя американських солдатів, ніж Росія, яка допомагає Ірану їх вбивати.

