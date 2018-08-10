Трамп вдвічі підвищив ціни на турецькі сталь та алюміній
Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на турецькі сталь та алюміній через погіршення відносин з Анкарою.
Про це глава США повідомив у своєму Twitter.
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"Я щойно погодив подвоєння тарифів на сталь та алюміній щодо Туреччини, оскільки їхня валюта, турецька ліра, швидко знижується проти нашого дуже сильного долара! Тепер алюміній буде 20%, а сталь – на 50%. Наші відносини з Туреччиною зараз не хороші!", –йдеться у повідомлені.
Джерело: 24 Канал
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