"Трансферна бімба": Алієва представили у якості гравця аматорського клубу

Колишній гравець "Динамо" і збірної України Олександр Алієв відновив кар'єру в клубі "Меліоратор" з Бучі.

Про це "Меліоратор" оголосив на своїй сторінці у Facebook.

Алієв буде виступати за аматорський клуб під 10 номером. Попереднім місцем роботи Олександра був ФК "Хмельницький", де він був головним тренером команди.

Зазначимо, що Алієв вже встиг провести з новою командою тренування. Також 33-річний хавбек зіграв у контрольній зустрічі проти "ДГ Шевченківське" (Денихівка).

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