"Трансферна бімба": Алієва представили у якості гравця аматорського клубу
Колишній гравець "Динамо" і збірної України Олександр Алієв відновив кар'єру в клубі "Меліоратор" з Бучі.
Про це "Меліоратор" оголосив на своїй сторінці у Facebook.
Алієв буде виступати за аматорський клуб під 10 номером. Попереднім місцем роботи Олександра був ФК "Хмельницький", де він був головним тренером команди.
Зазначимо, що Алієв вже встиг провести з новою командою тренування. Також 33-річний хавбек зіграв у контрольній зустрічі проти "ДГ Шевченківське" (Денихівка).
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Джерело: 24 Канал
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