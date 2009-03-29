Протистояння між Обманоїдами та Автоботами триває.

Битва на Землі скінчилася, але боротьба за панування у Всесвіті тільки починається. Після повернення на Кібертрон підступний Старскрім бере командування у свої руки і, підкріпивши свою міць новими силами, вирішує повернутися на Землю. В цей самий час Автоботи, впевнені у можливості миру, з’ясовують, що тіло колишнього ватажка обманоїдів вкрадене. Ворожа міць щодень зростає, до того ж на сторону зла стає дотепер небачена надпотужна сила. В новому фільмі на прихильників "Трансформерів" чекає чимало сюрпризів - нові технології, велетенські роботи, масштабні битви та навіть робот-жінка. Інтригують і чутками про те, що добро та зло може помінятися місцями, або навіть об’єднатися. Режисер фантастичного екшену - Майкл Бей. В головних ролях - Шіа ЛеБеф, Джон Войт та Меган Фокс. Дізнатися про те, чи має людство шанс на порятунок, можна буде вже влітку цього року. "Трансформери-2. Помста полеглих" в прокаті з 25 червня.