Транш отримаємо?

До України повертається місія МВФ.

У Секретаріаті Президента сподіваються, що у них на руках буде план, який дозволить Україні отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду. А це 1,9 мільярда доларів.Андрій Гончарук (заступник Глави Секретаріату Президента України): "Я не хочу сказати, що є якесь пом'якшення позиції, але є план ще один з який буде обговорюватися і таким чином той черговий транш, який не був отриманий таки прийшов врешті-решт в Україну".Щоправда, у президентській канцелярії сподіваються, що у новому плані МВФ не вимагатиме негайно збалансувати бюджет Пенсійного фонду і "Нафтогазу України". Ці пункти було зазначено у списку умов, що передували отриманню другого траншу від МВФ. З цього пакету антикризових законопроектів, Верховна Рада затвердила лише збільшення ставок акцизного збору на алкогольні і тютюнові вироби. Зазначимо, Перший транш кредиту в розмірі 4,5 мільярдів доларів Україна отримала в 2008 році. Сумніви щодо надання другого виникли у зв'язку з розміром бюджетного дефіциту України і напруженою політичною ситуацією.