Транш отримаємо?
20:29, 8 квітня 2009 250
До України повертається місія МВФ.
У Секретаріаті Президента сподіваються, що у них на руках буде план, який дозволить Україні отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду. А це 1,9 мільярда доларів.Андрій Гончарук (заступник Глави Секретаріату Президента України): "Я не хочу сказати, що є якесь пом'якшення позиції, але є план ще один з який буде обговорюватися і таким чином той черговий транш, який не був отриманий таки прийшов врешті-решт в Україну".Щоправда, у президентській канцелярії сподіваються, що у новому плані МВФ не вимагатиме негайно збалансувати бюджет Пенсійного фонду і "Нафтогазу України". Ці пункти було зазначено у списку умов, що передували отриманню другого траншу від МВФ. З цього пакету антикризових законопроектів, Верховна Рада затвердила лише збільшення ставок акцизного збору на алкогольні і тютюнові вироби. Зазначимо, Перший транш кредиту в розмірі 4,5 мільярдів доларів Україна отримала в 2008 році. Сумніви щодо надання другого виникли у зв'язку з розміром бюджетного дефіциту України і напруженою політичною ситуацією.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі