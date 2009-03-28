Траншу - замало

Кредит МВФ не забезпечить стабільності гривні.

Другий транш позики Міжнародного валютного фонду не забезпечить стабільності курсу гривні проти долара в Україні - кажуть аналітики. Хіба що виділення заразом 10 мільярдів умовних одиниць може втримати курс національної валюти в межах 10 гривень за долар. Тож, аби забезпечити стабільність гривні, Центробанк муситиме залучати мільярди доларів.Микола Івченко (керівник інформаційно-аналітичного центру "Форекс клуб"): "Україна шукає додатковий кредит саме для стабільності гривні".Наразі ж МВФ досі не визначився, чи виділяти Україні другий транш позики. Нагадаємо, 4,5 із 16 мільярдів доларів Київ уже отримав. Наступного разу фонд обіцяє виділити близько 2 мільярдів. Однак, коли це станеться - досі невідомо. МВФ не влаштовує значний дефіцит державного бюджету, а ще більше - ризик інфляційного його фінансування і політичний безлад. Тим часом золотовалютні резерви НБУ тануть щотижня. Зростає і ризик того, що друкарський верстат буде запущено на повну потужність уже найближчим часом. Якщо це станеться, то ані курс гривні, ані споживчі ціни ніхто вже не стримає - попереджають експерти.