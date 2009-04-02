Траншу не буде?

МВФ не дасть Україні грошей, бо Київ не тримає слова.

Другий транш позики Міжнародного валютного фонду Україна може не отримати взагалі - вважає економіст Володимир Лановий. Мовляв, фінансова політика Києва не відповідає обіцянкам, даним цій організації. Національний банк - другу незабезпечену гривню, а уряд і Верховна Рада не роблять нічого для скорочення дефіциту держбюджету, який може сягнути 10ти відсотків.Володимир Лановий (президент центру ринкових реформ): "МВФ буде незадоволений. Почне показувати нашим "ви ж нічого не зробили, чого ж будемо вам шось давати?" Можливо будуть нові вимоги. Вони не погодяться зразу нам на тих половинчастих умовах дати кредит".Натомість проурядові парламентарі, аби соціальні обіцянки кабміну вдалося виконати, усіляко заохочують друк нових грошей, і не зважають на їхнє подальше знецінення.Володимир Бондаренко (голова підкомітету ВР): "Промисловість не працює, бо олігархи ... так вели справу, що Україна не шукає зон збуту продукції, які були традиційними. Тож маємо дійсно різке зменшення надходження до ПФ, що змушує держбюджет перекривати дефіцит, бо людей на пенсії не можна лишити без тих виплат".Зауважимо, протикризову програму Кабміну не вважають дієвою і їхні візаві-тіньовики. Опозиційний міністр Економіки звинувачує уряд, що той діє за принципом обкладання податками усіх, кого можна обкласти.