Транспортний колапс у столиці: що діється в Києві після послаблення карантину

У перший тиждень послаблення карантину Київ став у заторах. Адже частині малого та середнього бізнесу нарешті дозволили працювати, однак громадським транспортом можна користуватися лише за спеціальними перепустками. Відтак на столичні дороги виїхали тисячі автівок. В години пік в заторі тепер можна простояти декілька годин.

Детальніше про масштабні затори на дорогах у столиці – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Ранок у киян відтепер розпочинається з заторів. Протягом двох місяців карантину столичні водії їздили майже порожніми вулицями. Проте вже у перший день послаблення обмежень на дорогах утворився транспортний колапс.

Підвищення цін на таксі

Кияни, які до цього залишались вдома, почали виходити на роботу. Через те, що громадський транспорт досі перебуває на карантині, людям довелось пересісти на автівки та таксі. Вартість останніх, до речі, збільшилась втричі.

Напрямок, який ще тиждень тому в той самий час доби коштував 140 гривень, вже оцінюється в 460. Це за відстань близько 15 кілометрів і час у дорозі до 30 хвилин.



Ціни на таксі після послаблення карантину значно підвищились / Скриншот з відео

У службах таксі пояснили, що через великий попит тариф підвищився автоматично.

Ситуація з громадським транспортом

До того ж на зупинках громадського транспорту тепер теж з'явилися справжні "затори". Мер столиці Віталій Кличко вже закликав уряд, аби той дозволив відновити роботу метро з 25 травня й у звичайному режимі, а не за системою спеціальних перепусток.

Щодо ідеї спецперепусток для метрополітену, вона абсолютно утопічна. Ми створимо страшенні натовпи і складеться ситуація ще гірша. Тому метро має відкритися для роботи у звичайному режимі", – відзначив Кличко.

У Міністерстві охорони здоров'я вже відреагували на заклик Кличка. Там не бачать проблеми з відновленням роботи метрополітену, але за умови дотримання усіх необхідних критеріїв, які розробили епідеміологи та вірусологи.

Що відомо про відновлення роботи метро

Метро у Києві, Харкові та Дніпрі закрили ще 17 березня, і, щонайменше, до 22 травня його роботу не будуть відновлювати. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував, що запуск підземки зараз може призвести до спалаху COVID-19. І пояснив: відновлення роботи метро та міжміського транспорту може відбутися лише з третього етапу послаблення карантину.

Мер столиці Віталій Кличко вже звернувся до уряду з проханням відкрити підземний транспорт. Натомість за словами міністра інфраструктури, наразі проблематично повноцінно відкрити підземку. Також буде складно слідкувати, щоб всі пасажири дотримувалися дистанції. Тому наголосив: ще зарано відкривати метро.

Віталій Кличко вже Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також прокоментував заклики відновити рух метро. Він пояснив, що не підтримує ідею запровадження входу в метрополітен зі спецпропусками.



Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу