Дорогий Delfi: у скільки обійшлось транспортування танкера
Забрати Delfi з одеського пляжу "Дельфін" коштувало 14 мільйони гривень. Ця сума у 30 разів перевищує суму збитків від забруднення моря нафтопродуктами.
Вартість контракту – конфіденційна
Операція з підняття Delfi та транспортування його до Чорноморська завершилась 10 вересня. Про суму витрат розповів директор компанії "Трансшип" Андрій Іванов в коментарі Укрінформу.
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В нас є пункт про конфіденційність, і у зв'язку з цим ми не можемо розголошувати вартість контракту. Але я можу сказати, що сумарна цифра робіт перевищила вартість контракту і становить близько пів мільйона доларів. І, відповідно, цю різницю наша група компаній покриє за свій рахунок,
– розповів Іванов.
Саме дочірнє підприємство "Трансшип" – "Краншип" і займалось безпосередньо операцією.
Що зробили фахівці компанії:
- герметизацію пробоїн корпусу танкера, передусім правого борта;
- відкачали близько 300 тонн піску і мулу;
- вирізали і видалили з борта аварійного судна до 50 тонн металоконструкцій.
Іванов наголосив, що замовник зможе компенсувати витрати за рахунок збуту металобрухту після розпилу танкера.
Які збитки від забруднення моря танкером
Як повідомили в Держекоінспекції, загальна сума збитків від виливу нафтопродуктів з Delfi забруднення склали 16 тисяч 300 доларів.
Головне про танкер Delfi
- Танкер Delfi затонув біля Одеси у листопаді 2019 року.
- Кілька разів із судна у море витікали нафтопродукти.
- Власник танкера мав прибрати його до квітня 2020. Але терміни підняття судна кілька разів переносили.
- 27 липня за операцію з підняття танкера відповідальність на себе взяла держава.
- 26 серпня буксири вирівняли судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.
- 10 вересня судно нарешті прибрали з одеського пляжу і транспортували до Чорноморська. Там танкер чекатиме на рішення суду.