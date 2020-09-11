Забрати Delfi з одеського пляжу "Дельфін" коштувало 14 мільйони гривень. Ця сума у 30 разів перевищує суму збитків від забруднення моря нафтопродуктами.

Вартість контракту – конфіденційна

Операція з підняття Delfi та транспортування його до Чорноморська завершилась 10 вересня. Про суму витрат розповів директор компанії "Трансшип" Андрій Іванов в коментарі Укрінформу.

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В нас є пункт про конфіденційність, і у зв'язку з цим ми не можемо розголошувати вартість контракту. Але я можу сказати, що сумарна цифра робіт перевищила вартість контракту і становить близько пів мільйона доларів. І, відповідно, цю різницю наша група компаній покриє за свій рахунок,

– розповів Іванов.

Саме дочірнє підприємство "Трансшип" – "Краншип" і займалось безпосередньо операцією.

Що зробили фахівці компанії:

герметизацію пробоїн корпусу танкера, передусім правого борта;

відкачали близько 300 тонн піску і мулу;

вирізали і видалили з борта аварійного судна до 50 тонн металоконструкцій.

Іванов наголосив, що замовник зможе компенсувати витрати за рахунок збуту металобрухту після розпилу танкера.

Які збитки від забруднення моря танкером

Як повідомили в Держекоінспекції, загальна сума збитків від виливу нафтопродуктів з Delfi забруднення склали 16 тисяч 300 доларів.

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