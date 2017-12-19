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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Траси замело, проїзди заблоковані

16:40, сьогодні 1964 Читать новость на русском
Сніг
Сніг / facebook.com

Сильні снігопади ускладнюють рух транспорту на дорогах України. Укравтодор просить не користуватися особистим транспортом.

На сайті Укравтодору з'являються новини про відновлення руху на деяких ділянках доріг. Однак соціальні мережі рясніють фотографіями заблокованих трас, фур, що застрягли, і багатокілометрових пробок. Так, користувачі соцмереж, які намагаються дістатися з Вінниці до Києва, повідомляють про проблеми на житомирському напрямку.

Фурам і вантажівкам доводиться найскладніше

Читайте також: Київ стоїть: фури заблокували в'їзд

Також Укравтодор попереджає про введеня обмежень на рух многотонажного транспорту. Обмеження введені в Київській, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Вінницькій областях.

Теги: Авто 24
Джерело: 24 Канал
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