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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Тренди серед смартфонів: які "фішки" будуть популярні цієї осені

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Сканер відбитків пальців на дисплеї стане новим трендом
Сканер відбитків пальців на дисплеї стане новим трендом / Фото з відкритих джерел

До таких популярних рішень як безрамковий дисплей та подвійна камера більшість користувачів вже звикла. Та вже восени до цих трендів додадуть ще один – сканер відбитків пальців на дисплеї.

Про це пише phonearena.com.

Вже чимало виробників додають цей тренд до своїх новинок. Так, китайські постачальники замовили 45 мільйонів таких сканерів.

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Так, компанія Huawei потребує 6 мільйонів сканерів для своїх осінніх флагманів – Mate 20 Pro. Компанії Vivo і Oppo теж додадуть дисплейні сканери відбитків пальців для своїх майбутніх флагманів. Обидві компанії замовили 33 мільйони компонентів.

Вже сьогодні ми бачимо на ринку пристрої, що мають таку технологію – Vivo Huawei, Meizu та інші оснастили свої новинки дисплейним сканером пальців. Однак, схоже восени це стане справжнім трендом, тож таких пристроїв буде значно більше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно
Джерело: 24 Канал
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