Тренди серед смартфонів: які "фішки" будуть популярні цієї осені

До таких популярних рішень як безрамковий дисплей та подвійна камера більшість користувачів вже звикла. Та вже восени до цих трендів додадуть ще один – сканер відбитків пальців на дисплеї.

Про це пише phonearena.com.

Вже чимало виробників додають цей тренд до своїх новинок. Так, китайські постачальники замовили 45 мільйонів таких сканерів.

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Так, компанія Huawei потребує 6 мільйонів сканерів для своїх осінніх флагманів – Mate 20 Pro. Компанії Vivo і Oppo теж додадуть дисплейні сканери відбитків пальців для своїх майбутніх флагманів. Обидві компанії замовили 33 мільйони компонентів.

Вже сьогодні ми бачимо на ринку пристрої, що мають таку технологію – Vivo Huawei, Meizu та інші оснастили свої новинки дисплейним сканером пальців. Однак, схоже восени це стане справжнім трендом, тож таких пристроїв буде значно більше.

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